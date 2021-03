Nächster Sturmtief-Einsatz : Uetersener Feuerwehr sichert Flachdach im Großen Sand

Das Dach drohte auf die Straße zu fallen. Die Einsatzkräfte sägten es daher auf.

Uetersen | Sturmtief Klaus hatte es in sich und führte am Donnerstagnachmittag (11. März), nachdem es bereits früh am Morgen für Unruhe in der Rosenstadt gesorgt hatte, zu einem weiteren Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Uetersen. Am Großen Sand drohte ein komplettes Flachdach wegzuwehen. Im Gebäude Anwesende hörten gegen 14 Uhr einen lauten Knall, kurz dara...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.