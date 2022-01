Uetersen : Abschaffung der Straßenbaubeiträge: CDU erhält erste Unterstützung

Wie positionieren sich SPD, Grüne, BfB und FDP bei der Frage, ob die Straßenbaubeitragssatzung in Uetersen abgeschafft werden soll? shz.de hat nachgefragt.

Uetersen | Auf erste Unterstützung für ihr Vorhaben, die Uetersener Straßenbaubeitragssatzung abzuschaffen, können die Christdemokraten bauen: „Wir sind für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, wie wir es bereits zur Kommunalwahl 2018 versprochen haben“, sagt Heinrich Wehner, der Vorsitzende der Uetersener FDP-Fraktion. Doch die FDP ist die kleinste Fraktion im Rat. Sie alleine reicht nicht aus als Partner. Was also sagen die anderen? Skepsis bei der BfB Klaus Seidler, der Vorsitzende der BfB-Fraktion, erklärt: „Man merkt, dass wieder Landtagswahl ist. Wir haben uns bislang gesperrt, die Satzung abzuschaffen, weil keine Gegenfinanzierung durchgeführt wurde. Wenn eine solche gewährleistet ist, sind wir gerne dazu bereit, die Satzung abzuschaffen, derzeit aber nicht. Wir erwarten von den Fraktionen, die die Satzung abschaffen wollen, einen Gegenfinanzierungsvorschlag. Sie sollen uns sagen, woher das Geld für Straßenausbauvorhaben dann kommen soll. Es geht ja eigentlich nur über Steuererhöhungen oder Einsparungen.“ Wir würden die Satzung ja gern einmal zur Probe für drei Jahre abschaffen. Aber was ist dann? Wenn sie einmal abgeschafft ist, wird sie niemals mehr in Kraft gesetzt. Und auch die Uetersener Grünen sind zurückhaltend. Fraktionschef Jens Ewald dazu: „Wir würden die Satzung ja gern einmal zur Probe für drei Jahre abschaffen. Aber was ist dann? Wenn sie einmal abgeschafft ist, wird sie niemals mehr in Kraft gesetzt. Wir sind uns dahingehend einig, dass die Straßenbaubeiträge ungerecht sind. Und wir sind auch der Meinung, dass der Staat dafür zu sorgen hat, die Straßen in Ordnung zu halten. In der Fraktion haben wir jedoch erst einmal beschlossen, den Anteil der Kosten für die Bürger noch einmal kräftig zu senken. Das wollen wir beantragen.“ SPD erinnert an andere herausfordernde Aufgaben wie Kita und Schule Für die SPD bezieht Anne-Christin Speichert Position. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende: „Wir haben derzeit sehr viel zu finanzieren in Uetersen. Zum Beispiel im Bereich von Kita und Schule. Wir sind aber trotzdem dabei, uns Gedanken zu machen und sind gesprächsbereit. Allerdings erwarten wir von denen, die die Satzung abschaffen wollen, einen Gegenfinanzierungsvorschlag.“ Bei einer solch gewichtigen Thematik sei es zudem angezeigt, sich vorher einmal zusammenzusetzen, regt Speichert ein interfraktionelles Treffen vor der Ratsversammlung am 28. März an. In Sachen Straßenbaubeitragssatzung hat sich inzwischen auch die SPD in Schleswig-Holstein geäußert. Die Genossen wollen in Zukunft nicht mehr auf Straßenbaubeitragssatzungen bauen. In Zukunft – das bedeutet, dass die SPD erst einmal Regierungsverantwortung übertragen bekommen muss. Und dafür muss sie aus der Landtagswahl am Sonntag (8. Mai) als Sieger hervorgehen. Zuletzt hatte der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Hölck bei einem Besuch im Rathaus der Rosenstadt gegenüber Uetersens Bürgermeister Dirk Woschei (SPD) erklärt, dass es der Wunsch der Sozialdemokraten sei, den Kommunen für notwendige Straßenausbauvorhaben dauerhaft zusätzliche Mittel bereitzustellen. Mindestens in Höhe der bisherigen Einnahmen der Kommunen aus Straßenausbaubeiträgen. ...

