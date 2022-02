Abschaffung der Satzung : Straßenbaubeiträge: Uetersener CDU-Fraktion fordert Unterstützung ein

Bereits zur Finanzausschusssitzung am 22. Februar will die CDU per Antrag für die Abschaffung der Uetersener Straßenbaubeitragssatzung werben. Im März soll der Rat final darüber entscheiden.

Uetersen | Uetersens Christdemokraten wollen die Straßenbaubeitragssatzung abschaffen und bitten ihre Kollegen in der Ratsversammlung um Unterstützung. Und diese benötigt die CDU auch, verfügen die Christdemokraten doch bei Weitem nicht über eine absolute Mehrheit in Uetersen. Die FDP hatte jüngst bereits angekündigt, der CDU zur Seite zu stehen, aber auch das r...

