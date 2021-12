Kosten für Straßenausbau : Umstrittene Anwohnerbeiträge werden in Tornesch abgeschafft

Dass Straßenausbaubeiträge eine große Belastung für Anwohner darstellen, darüber herrschte Einigkeit im Tornescher Hauptausschuss. Die Politiker entschieden daher, die Satzung in 2022 auslaufen zu lassen.

Tornesch | Die Straßenbaubeitragssatzung in Tornesch wird auslaufen, am 29. Mai 2022 verliert sie ihre Gültigkeit. Einstimmig sprachen sich die Fraktionen im Hauptausschuss dafür aus, diese Satzung nicht neu aufzulegen. Straßenausbaubeiträge können also ab dann nicht mehr erhoben werden. Beiträge für die Erschließung neuer Grundstücke dagegen soll die Stadt weit...

