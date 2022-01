Mikrozensus : Statistische Erhebung: Darum werden in Uetersen 135 Haushalte befragt

Der Mikrozensus wird kontinuierlich über das Jahr verteilt bei einem Prozent der Bevölkerung durchgeführt. Also auch in Uetersen, wo etwa 135 Haushalte angeschrieben werden. Es besteht Auskunftspflicht.

