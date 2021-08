25 Jahre Stadtwerke Tornesch : Stadtwerke Tornesch feiern mit Gewinnspiel und weiteren Aktionen

Unter dem Motto „Wir für Sie - Sie für uns“ laden die Stadtwerke Tornesch bis Ende September zum Mitfeiern ihres 25-jährigen Bestehens ein. Es gibt ein Gewinnspiel, eine Aktion für Vereine und eine Baumpflanz-Aktion.

Tornesch | Die Stadtwerke Tornesch sind seit 25 Jahren nicht nur ein Energieversorger mit Gas, Wasser, Strom und Wärme, sie bringen sich auch in vielfältiger Weise in das gesellschaftliche Leben vor Ort ein. Und das spiegelt sich in den Aktionen wider, mit denen ein Vierteljahrhundert Stadtwerke Tornesch bis Ende September gefeiert wird. Wir möchten den Mensch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.