Mit zwei E-Autos : Stadtwerke Tornesch eröffnen zweite Carsharing-Station am Rathaus

Mit der ersten Stadtwerke-Station am Bahnhof stehen damit aktuell zwei E-Autos für das Carsharing in Tornesch zur Verfügung. Weitere Autos sind unterwegs. Im Laufe des Monats startet die nächste Station.

Tornesch | Das Carsharing-Angebot in Tornesch wächst: Die Stadtwerke Tornesch haben vor Kurzem ihre zweite Carsharing-Station in der Stadt eröffnet, und zwar direkt am Rathaus. Seit Ende März steht am Sitz der Stadtverwaltung, Wittstocker Straße 7, ein E-Auto zur Verfügung. Weitere sind unterwegs. Denn auch die Eröffnung der nächsten und damit dritten Carsharing...

