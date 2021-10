Stadtradeln in Tornesch : Schüler der Fritz-Reuter-Schule legen mehr als 10.000 Kilometer zurück

An der Aktion Stadtradeln nahmen in Tornesch vom 17. Mai bis 6. Juni insgesamt 631 Radler in 25 Teams teil. Darunter zwölf Schulklassen der Fritz-Reuter-Schule. Die jetzige Klasse 3c sammelte 10.279 Kilometer.

Tornesch | Mit einem beeindruckenden Ergebnis ist das Stadtradeln 2021 in Tornesch beendet worden. Die 631 Teilnehmer fuhren in dem Wettbewerbszeitraum 17. Mai bis 6. Juni mit ihren Rädern insgesamt 80.087 Kilometer. Bürgermeisterin Sabine Kählert (parteilos) ehrte gemeinsam mit Sponsoren Preisträger der Fritz-Reuter-Schule. Denn allein aus der Grundschule betei...

