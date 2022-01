Bekannt aus TV-Format : Stadtbücherei Tornesch verschiebt Vortrag mit „Ernährungsdoc“ Jörn Klasen

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die Veranstaltung in den April verlegt. Eintrittskarten sind noch immer im Vorverkauf zu haben.

Tornesch | Der Vortrag von Jörn Klasen, bekannt aus der NDR-Sendung „Die Ernährungs-Docs“, in der Stadtbücherei Tornesch wird erneut verschoben. Statt wie zuletzt angekündigt am Dienstag (18. Januar) findet der Termin nun am Donnerstag, 14. April, in den Räumen der Bücherei, Klaus-Groth-Straße 9, statt. Das hat Benita Kohrt vom Team der Stadtbücherei mitgeteilt....

