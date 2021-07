Flächen für Sportanlagen : Uetersener Grüne fordern Übersicht zu aktuellen Sachständen

Um bei Beratungen über mögliche Flächen für den Bau einer Sportanlage den Überblick zu behalten, beantragen die Grünen für künftige Sitzungen des Sozial- und Umweltausschusses eine jeweils aktualisierte Übersicht.

Uetersen | In ihrer Sitzung am Donnerstag (5. August) werden die Politiker des Uetersener Sozial- und Umweltausschusses von der Verwaltung Informationen zu einer Fläche am Stichhafen, die ins Blickfeld für einen Sportanlagenbau geraten ist, erhalten. Die Verwaltung sollte prüfen, ob die Errichtung einer Sportanlage in einem Überschwemmungsgebiet zulässig ist sow...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.