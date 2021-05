Ein Beweis für die Fitness : Trainingstage fürs Sportabzeichen beim TSV Uetersen stehen fest

Obfrau Gerlinde Gröger und ihr sportliches Team freuen sich von Juli bis Oktober im Rosenstadion auf Jung und Alt.

Uetersen | Das Deutsche Sportabzeichen kann erwerben, wer sportliche Mindestanforderungen zu leisten imstande ist. Und die sind alles andere als von Pappe. Wem am Ende Gold, Silber oder Bronze in Form eines Abzeichens an die Brust geheftet wird, darf daher zu Recht stolz auf das von ihm Geleistete sein. Wie jeder einzelne fit genug wird, um sich dem gefordert...

