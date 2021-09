Aktion der Gemeinde : So werden Moorreger Bürger im Herbst kostenlos Schreddergut los

Im Oktober sammeln Gemeindemitarbeiter verwertbares Busch- und Strauchwerk an der Grundstücksgrenze ein. Die Abholtermine richten sich dabei nach dem jeweiligen Wohnort.

Moorrege | Wie bereits in den vergangenen Jahren bietet die Gemeinde Moorrege ihren Bürgern auch in diesem Herbst wieder eine kostenlose Schredderaktion an. Das hat Bürgermeister Wolfgang Balasus (CDU) in einem Schreiben an alle Haushalte mitgeteilt. Die Bauhofmitarbeiter holen zu mehreren Terminen zu verwertendes Busch- und Strauchwerk vor der Haustür ab, um da...

