Spezielles Hygienekonzept : So funktioniert die Uetersener Tafel unter Corona-Bedingungen

Für die Lebensmittelausgabe bei der Uetersener Tafel hat das Vorstandsteam ein spezielles Hygienekonzept erarbeitet.

Uetersen | Ihrem Ehrenamt nachzugehen und auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie Menschen, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind, zur Seite zu stehen, ist für die Aktiven in der Uetersener Tafel Ehrensache. Und so war im Vorstand die Entscheidung getroffen worden, nach einer längeren Schließphase im zweiten Lockdown am 26. März wieder die Türen zu ...

