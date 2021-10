„Zukunftsschule der Stufe 1“ : Sheetkladde an der Birkenalleeschule Uetersen: Das Projekt vermeidet Abfall

Fehlerhafte Kopien landeten bislang im Papierkorb. Nun werden sie gesammelt. Aus dem eigentlichen Abfall entsteht Neues. Birkenalleeschüler nennen ihr Projekt Sheetkladde. Erstellt wird es während des AG-Unterrichts.

Uetersen | Benedict Gertz ist Lehrer im Vorbereitungsdienst an der Birkenalleegrundschule in Uetersen. Der junge Pädagoge hat das Projekt Sheetkladde als „Notizblockwerkstatt-AG“ an die Grundschule gebracht. „Wir verwenden einseitig bedrucktes Papier, um daraus Upcycling-Notizblöcke mit den Kindern herzustellen“, beschreibt er das Projekt, das sowohl nachhaltig ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.