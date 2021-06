Illegale Entsorgung : Unbekannte stellen sechs Müllsäcke an der Uetersener Tafel ab

An seinem letzten Tag als Vorsitzender hat sich Tafel-Chef Ferdinand Nanz noch einmal richtig geärgert. Übel riechende Abfälle waren in Säcken zur Tafel gebracht und dort abgestellt worden. Die Polizei erhielt Kenntnis.

Uetersen | Das stinkt zum Himmel: Unbekannte haben bei der Uetersener Tafel vermutlich in der Nacht zum Mittwoch (30. Juni) sechs Müllsäcke abgestellt – untere anderem befüllt mit Baumaterialien und Einweggeschirr. Vorsitzender Ferdinand Nanz gegenüber shz.de: „Wer macht so etwas? Warum wird uns so etwas vor die Tür gestellt?“ Entsorgung des Mülls bleibt an d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.