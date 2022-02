Schutz vor Corona : Erneute Impfaktion: In Moorrege wird im Februar wieder gepikst

Zwei mobile Impfteams des Landes verabreichen in der Turnhalle der Grundschule Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Moorrege | Zum zweiten Mal wird es in Moorrege eine offene Impfaktion zum Schutz vor Corona geben: Das mobile Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein kommt am Sonnabend (12. Februar) in die Turnhalle der Grundschule. Die Impfaktion findet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf Initiative von Martin Balasus, Moorreger Gemeindevertreter und Landtag...

