Digitale Endgeräte für Schulen : SH investiert 30 Millionen Euro: Karin Prien übergibt erste Laptops an Lehrer

Damit sollen die Voraussetzungen für digitalen Unterricht geschaffen werden. Als eine der ersten Schulen im Land bekam die Grundschule Moorrege im Kreis Pinneberg ihre Geräte.

Moorrege | Schleswig-Holstein hat die ersten digitalen Endgeräte für Lehrkräfte an Schulen im Land ausgeliefert. Damit solle eine weitere wichtige Voraussetzung für den digitalen Unterricht geschaffen werden, betonte Bildungsministerin Karin Prien am Dienstagmorgen (10. August) bei der Übergabe von zehn sogenannten Surface Go-2-Geräten an die Leiterin der Grunds...

