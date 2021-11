„3mal1“ erneut im Burgkino : Bärnds Schlagerlounge in Uetersen: Die drei Schwestern singen am 1. Advent

Zum zweiten Mal in diesem Jahr sind die drei singenden Schwestern Alexandra, Franziska und Stephanie zu Gast im Uetersener Burg-Kinocenter. Sie singen adventliche Lieder und werden von Kinochef Bernd Keichel begrüßt.

Uetersen | Am ersten Adventssonntag (28. November) zieht Uetersens Kinochef Bernd Keichel alias „Bärnd“ sein goldenes Jacket aus und wechselt in eine vorweihnachtliche rote Garderobe. Der Cineast begrüßt an diesem Vormittag Alexandra, Franziska und Stephanie, besser bekannt als „3mal1“. „3mal1“ kommen erneut nach Uetersen Die drei singenden Schwestern woll...

