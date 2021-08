Vandalismus : Schilder und Bank am Heidgrabener Gemeindezentrum beschmiert

Unbekannte waren vermutlich im Zeitraum von Freitagabend (6. August) bis Samstagmittag (7. August) mit Permanent-Edding am Werk. Die Reinigung muss durch eine Spezialfirma erfolgen und kostet mehrere hundert Euro.

Avatar_shz von Sylvia Kaufmann

09. August 2021, 13:45 Uhr

Heidgraben | Nicht zum ersten Mal sind am Gemeindezentrum und an der Grundschule Heidgraben Schilder sowie Tür- und Fensterrahmen mit einem Permanent-Edding beschmiert worden. Nun stellten Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) und Schulleiterin Yella Schulz erneut Schmierereien fest. Die Sachbeschädigung wurde zur Anzeige gebracht.

Freitagabend war ich noch zur Versammlung der Feuerwehr im Gemeindezentrum. Da war noch nichts beschmiert. Ernst-Heinrich Jürgensen, Bürgermeister Heidgraben

Die Taten müssen sich im Zeitraum des späten Freitagabends (6. August) bis Sonnabendmittag (7. August) ereignet haben. „Freitagabend war ich noch zur Versammlung der Feuerwehr im Gemeindezentrum. Da war noch nichts beschmiert“, sagte Jürgensen gegenüber shz.de. Als sich die Sozialdemokraten am Sonnabendmittag gegen 13 Uhr zum Schrubberwerfen vor dem Gemeindezentrum trafen, entdeckten sie die Sachbeschädigungen.

Spezialfirma zur Reinigung erforderlich

Großflächig wurden das Schild mit den Öffnungszeiten des Bürgerbüros im Gemeindezentrum, das Schild mit Hinweis auf die Polizeistation und die davorstehende Bank beschmiert. „Da wurde Permanent-Edding verwendet, das bekommt man nicht so einfach ab. Die Reinigung durch eine Spezialfirma wird wieder mehrere hundert Euro kosten“, macht der Bürgermeister deutlich.

Sylvia Kaufmann

Die unbekannten Täter haben sich auch auf dem Schulgelände aufgehalten und dort an Fenster- und Türrahmen Farbspuren hinterlassen. Außer der Bank unter dem Dach des Gemeindezentrums ließen sie zudem eine leere Alkoholflasche stehen.

Immer wieder haben wir solche Sachbeschädigungen, eigentlich in jedem Quartal. Das ist sehr ärgerlich. Die Allgemeinheit muss die Kosten für die Reinigung tragen. Ernst-Heinrich Jürgensen, Bürgermeister Heidgraben

„Immer wieder haben wir solche Sachbeschädigungen, eigentlich in jedem Quartal. Das ist sehr ärgerlich. Die Allgemeinheit muss die Kosten für die Reinigung tragen“, sagt Jürgensen. Besonders im ersten Lockdown sei es immer wieder zu Schmierereien mit Sprühfarbe vor allem an der Turnhalle gekommen, so der Bürgermeister.

Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeistation Uetersen unter der Telefonnummer (04122) 70 53 0 oder an Bürgermeister Jürgensen im Gemeindezentrum unter der Rufnummer (04122) 460 211 zu wenden.