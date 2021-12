Am Zweiten Weihnachtsfeiertag : Schild beschädigt: Unfall an der Pinneberger Chaussee in Moorrege

Beteiligt an dem Unfall war lediglich ein Fahrzeug. Der Polizei gegenüber hatte die Unfallfahrerin angegeben, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein.

