Feuer in der Museumsscheune : Uetersen: Karsten Schütt war bei beiden Bränden in Langes Tannen im Einsatz

Als am 10. Oktober 2021 die Museumsscheune Langes Tannen brannte, bekämpfte Karsten Schütt die Flammen hier zum zweiten Mal. Denn der 61-Jährige gehört zu den Feuerwehrleuten, die die Scheune bereits 1990 löschten.

Uetersen | Gleich zweimal in seiner Laufbahn bei der Freiwilligen Feuerwehr Uetersen war Karsten Schütt an Löscharbeiten in Langes Tannen beteiligt. Beide Male war es dunkel: 1990 erfolgte die Alarmierung nachts und dieses Mal gegen 20:30 Uhr. „Da war schon ein gewisses Déjà-vu-Feeling dabei“, berichtet Schütt, der acht Jahre lang Uetersener Wehrführer war. Doch...

