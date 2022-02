Straßenbaubeiträge in Uetersen : SPD bringt Resolution für landesweite Abschaffung auf den Weg

Das Land soll aufgefordert werden, bis spätestens Ende 2022 die Voraussetzungen zu erarbeiten, dass kommunale Straßenausbaubeiträge in allen Kommunen abgeschafft werden. So möchte es die SPD in Uetersen.

Uetersen | Die SPD-Fraktion in Uetersen will eine Resolution zum Thema Straßenausbaubeiträge auf den Weg bringen. Dazu hofft sie auf Unterstützung der anderen Parteien im Finanzausschuss am Dienstag (22. Februar). Die Landesregierung sowie die Landtagsfraktionen der aktuellen sowie kommenden Legislaturperiode sollen damit aufgefordert werden, bis spätestens Ende...

