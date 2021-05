Rossmann im Bürgerdialog : SPD-Bundestagsabgeordneter kommt nach Uetersen

Ernst Dieter Rossmann möchte mit den Bürgern auf Augenhöhe in den Dialog eintreten. Der Bundespolitiker will über die parlamentarische Arbeit informieren und diskutieren.

Uetersen | „Gekommen, um zu hören“, das ist das Motto der Dialogtour des scheidenden Bundestagsabgeordneten Ernst Dieter Rossmann (SPD). Im Rahmen der bundesweiten Dialogtour der Mandatsträger schaut der Kreis Pinneberger Abgeordnete am Freitag (28. Mai) in der Zeit von 9 bis 12 Uhr in Uetersen vorbei. Station machen wird Rossmann in der Fußgängerzone. Rossma...

