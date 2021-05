„Gemeinsam räumen wir auf“ : SPD Heidgraben startet kontaktlose Müllsammelaktion im Dorf

„Unser sauberes Schleswig-Holstein“ fällt erneut aus. Deshalb haben sich die Sozialdemokraten eine Alternative überlegt.

Heidgraben | Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Beschränkungen konnte die jährliche landesweite Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ in Heidgraben im Frühjahr 2021 bereits zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden. Daher hat der Heidgrabener SPD-Ortsverein in dieser Woche (Montag, 3. Mai bis Sonnabend, 8. Mai) ein coronakonformes Müll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.