Hilfsaktion in Uetersen : Rosenstadtschüler sammeln Spenden für Geflüchtete in ihrer Stadt

Sachspenden, die Rosenstadtschüler gesammelt haben, fließen in die Grundausstattung Geflüchteter in Uetersen ein. Die Aktion kommt den Schutzsuchenden zugute und hilft den Kids bei der Bewältigung des Kriegsgeschehens.

Uetersen | Die Rosenstadtschüler packen mit an, um aus der Ukraine geflüchteten Menschen zu helfen. Am Mittwoch (30. März) übergaben sie im Rathaus zehn Kartons mit Sachspenden, die Schutzsuchenden in Uetersen zugutekommen. Die Sammlung dient zudem dem pädagogischen Zweck, das Wissen um den Krieg in Europa aktiv zu bewältigen. Zehn Kartons mit Hilfsgütern hab...

