Gemeinschaft : Uetersener Rosenstadtschüler gestalten Weihnachtsbaum aus Handabdrücken

Aus etwa 500 Handabdrücken von Schülern und Lehrern auf Papier haben Rosenstadtschüler aller Klassen einen Weihnachtsbaum gestaltet. Er vermittelt adventliche Stimmung und den Gedanken des Zusammenhalts an der Schule.

Uetersen | Wir bilden eine Einheit, unterstützen und akzeptieren uns. Hand in Hand: Diesem Gedanken liegt das Gemeinschaftsprojekt Weihnachtsbaum aus Handabdrücken aller Schüler der Rosenstadtschule Uetersen zu Grunde. Ihr Werk an der Wand im Haupteingangsbereich der Bildungseinrichtung an der Uetersener Seminarstraße ist in der Adventszeit ein besonderes Symbol...

