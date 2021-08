Rosenkonzerte 2021 in Uetersen : Sound’N‘Fury neu im Programm – Schöning tauscht mit der Bigband

Nach weiteren sechs Konzerten ist Feierabend im Rosarium. Die Konzert-Saison zur Rosenblüte neigt sich ganz langsam ihrem Ende entgegen. Organisator Jörn Schröder hat eine kleine Änderung im Programmablauf mitgeteilt.

Uetersen | Die schlechte Nachricht vorweg: Bei starkem Regen müssen die Sonntagskonzerte im Rosarium abgesagt werden. Insofern hoffen die Musiker, die immer sonntags von 15 Uhr an im Uetersener Rosarium zum Konzert einladen, für zumindest eine Stunde auf gutes Wetter. Denn so lange etwa dauern die Konzerte, die auch in diesem Jahr einen guten Zuspruch erfahren. ...

