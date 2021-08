Uetersen : Botschafterin Sri Lankas kommt zum 15. Geburtstag der Rosenkinder

Manori Unambuwe ist Sri Lankas Botschafterin in Deutschland. Sie wird am Sonntag (8. August) nach Uetersen kommen, um an der Geburtagsfeier der Rosenkinder, Fördergemeinschaft für Kinder in Sri Lanka, teilzunehmen.

Uetersen | Die Rosenkinder Uetersen, Fördergemeinschaft für Kinder in Sri Lanka, feiern am Sonntag (8. August) ihren 15. Geburtstag. Das ist exakt das Datum der Gründung des vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannten Vereins im Jahre 2006. Die Feier wird mit der Jahresversammlung verknüpft, die wegen der Corona-Krise bislang nicht stattfinden konnte. Los geht es...

