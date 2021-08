Begehrte Fotomotive : Elf Weißstörche übernachten auf dem Dach von Röpckes Mühle in Uetersen

Was für ein Bild: Elf Weißstörche hatten sich bereits am Mittwoch auf dem Dach von Röpckes Mühle versammelt und konnten auch am anderen Morgen noch beobachtet werden.

Uetersen | Welch ein ungewöhnliches Bild in Uetersen: Elf Weißstörche haben in der Nacht zum Donnerstag auf dem „Roten Riesen“ übernachtet, dem viergeschossigen Gebäude am Kleinen Wulfhagen/Röpckes Mühle. Die Störche hatten sich auf dem Dachfirst verteilt, einer hatte es sich auf der Mobilfunkantenne bequem gemacht. Roland Dilchert vom Nabu Uetersen vermutet, da...

