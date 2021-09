Repowering schreitet fort : Uetersen: Pläne des Windparkbetreibers werden jetzt ausgelegt

Das Repowering im Windpark Uetersen rückt näher. Der Bauausschuss in Uetersen fasste jetzt den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss. Die Abstimmung verlief holprig. Die Kommunalaufsicht musste eingeschaltet werden.

Uetersen | Die Pläne der Windparkbetreiber in Uetersen, in dem von Landesseite festgelegten Vorranggebiet für Windenergie zu repowern, die sechs Bestandsanlagen also durch vier größere zu ersetzen, haben weiteren Rückenwind erhalten. Der Uetersener Bauausschusses billigte nicht nur den vom Mehrheitseigentümer Planet Energy eingebrachten Entwurf für die 54. Änder...

