Pause beendet : Die vier Herzgruppen beim TSV Uetersen starten wieder

Der Rehasport wird in voller Gruppenstärke ausgeübt. Er findet wie gewohnt in der Turnhalle Parkstraße 1b in Uetersen statt.

Uetersen | Es gibt vier beim TSV Uetersen beheimatete Herzsportgruppen. Diese mussten pandemiebedingt mehrere Monate lang pausieren. Jetzt geht es wieder los. Eine Anmeldung ist nicht notwendig Übungsleiterin Petra Brand ist glücklich über die zurückgehenden Corona-Zahlen. Denn endlich kann das Herz wieder in Form gebracht, können Menschen, die diesen beso...

