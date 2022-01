Lehrstelleninfotag verschoben : Für Schüler: Neuer Termin für Berufsstartermesse in der Region Uetersen

Aufgrund der Corona-Krise musste der Lehrstelleninfotag 2022 verschoben werden. Er findet nicht, wie üblich, im Februar statt, sondern im Mai. Ausgerichtet wird er in Tornesch.

Uetersen/Tornesch | Der jährlich stattfindende Lehrstelleninfotag, die erfolgreiche Berufsstartermesse in der Region Uetersen, wird coronabedingt in diesem Jahr nicht im Februar, sondern im Mai ausgerichtet, also noch rechtzeitig vor Beginn des nächsten Ausbildungsjahres. Der 13. Mai wurde als Termin festgelegt Liegt die Pandemie in den letzten Zügen? Ist Omikron d...

