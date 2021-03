Razzien in Uetersen : Alkoholausschank und Glücksspiel: Polizei ahndet Corona-Verstöße im Kulturverein

Zehn Personen feierten am Großen Wulfhagen. Sechs von ihnen waren in einem Nebenraum, zwei auf der Toilette versteckt.

Uetersen | Wenn Polizei und Ordnungsamt in Coronazeiten an der Haustüre klingeln oder klopfen, dann ist das zumeist mit anschließendem Ärger verbunden. So war es auch am Freitag (26. Februar) in Uetersen, wie das Ordnungsamt der Stadt shz.de am Mittwoch (3. März) mitgeteilt hat. Die Beamten wollten sich Einlass in einen Kulturverein am Großen Wulfhagen versch...

