Tennisturnier in Uetersen : Rasmus Becker triumphiert beim Rosenpokal bei den U18-Jungen

Knapp 200 Jugendliche hatten für die Einzel- und Doppel-Konkurrenzen der traditionsreichen Veranstaltung gemeldet. Turnierleiter Björn Keller freute sich zudem über drei Tage Traumwetter.

Uetersen | Was für Boris Becker das Tennisturnier in Wimbledon war – dreimal triumphierte der Leimener im Süden Londons –, ist für Namensvetter Rasmus Becker aus Holm der Rosenpokal. „Er ist seit der U10-Konkurrenz dabei“, berichtete Björn Keller, der als Leiter der 34. Auflage des traditionsreichen Tennisturniers des TV Uetersen am Sonntag, 4. Juli, Rasmus Beck...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.