Vokalkonzert : Quartonal ist am Sonnabend zu Gast in der Christuskirche Uetersen

Mit Quartonal ist ein hochkarätiges Gesangsquartett zu Gast in Uetersen. Karten können per E-Mail bestellt werden.

Uetersen | Quartonal, das international gefeierte Gesangsquartett mit Uetersener Wurzeln, ist am Sonnabend (4. September) zu Gast in der Christuskirche in der Tantausallee 35a. Dort werden die vier Vokalisten ein Konzert geben. Der Abend beginnt um 19 Uhr. Nachdem lange unklar war, wie sich die Situation bezüglich Corona darstellen würde, haben wir uns erst re...

