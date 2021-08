Deutsche Meisterschaften im Kubb : Deswegen flogen in Heidgraben die Klötze

Die Deutschen Meisterschaften im Kubb fanden in diesem Jahr in Heidgraben statt. Das Event lockte hochkarätige Spieler in die 2.700-Einwohner-Gemeinde.

Heidgraben | Auf dem Sportplatz flogen am Wochenende die Klötze - und zwar auf Spitzenniveau. Denn die Gemeinde wurde zum Schauplatz der Deutschen Meisterschaften im Wikingerschach. Meister im Einzel wurde Jais Langer aus Berlin. Für Boris Kaufmann, einen der organisierenden „Häuptlinge“ der Spielgemeinschaft Kubb SH, geht es beim Wikingerschach vor allem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.