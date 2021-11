Postbankfiliale in Uetersen : Bevor er seinen Mercedes zerstörte: Mann zertrümmert Geldautomaten

Er ist psychisch erkrankt und der Polizei bekannt. Am Freitag (26. November) wütete ein 29 Jahre alter Mann aus Uetersen vor der Postbankfiliale in Uetersen. Dabei zerstörte der psychisch Erkrankte einen Geldautomaten.

Uetersen | Ein 29 Jahre alter psychisch erkrankter Mann aus Uetersen (Kreis Pinneberg) hat am Freitag (26. November) einen Geldautomaten bei der Uetersener Postbankfiliale am Großen Sand (Fußgängerzone) zerstört. Er schlug die Glasscheibe ein. Noch am Tatort konnte er von der alarmierten Polizei festgenommen werden. Der Mann schlug tags darauf auf seinen Merc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.