Nach Polizeieinsatz bei Tornesch : Züge fahren wieder: Streckensperrung zwischen Hamburg und Elmshorn aufgehoben

Zwischen Hamburg und Elmshorn mussten sich Fahrgäste etwa vier Stunden auf Zugausfälle einstellen. Nun rollen die Züge wieder, es kann aber nach wie vor zu Folgeverspätungen kommen.

Tornesch | Pendler und Reisende in Schleswig-Holstein benötigten am Dienstag (11. Januar) viel Geduld: Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis bei Tornesch (Kreis Pinneberg) sind zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr keine Züge zwischen Hamburg und Elmshorn verkehrt. Mittlerweile ist die Strecke laut dem Infrastrukturbetreiber DB Netze wieder freigegeben. Fahrgäste müs...

