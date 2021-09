Tornesch : Kleinkind verletzt sich bei Fahrradunfall: Polizei sucht Autofahrerin

Eine Frau hat in ihrem weißen Pkw an der Kreuzung Friedrichstraße Richtung Heidgraben eine Radfahrerin übersehen. Diese stürzte daraufhin: Ihr zweijähriger Sohn im Kindersitz zog sich Schürfwunden zu.

von Sylvia Kaufmann

06. September 2021, 16:06 Uhr

Tornesch | Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, hat sich am Dienstagnachmittag (31. August) an der Kreuzung Ahrenloher Straße/Friedrichstraße um 14.10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin ereignet.

Radfahrerin musste stark bremsen und stürzte

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen bog eine bislang unbekannte wartepflichtige Fahrerin eines weißen Pkw von der Ahrenloher Straße nach rechts in die Friedrichstraße ein. Hierdurch musste eine 40-jährige Radfahrerin, die an der Ampel die Friedrichstraße in Richtung Jürgen-Siemsen-Straße überqueren wollte, stark bremsen und stürzte.

Autofahrerin setzt Fahrt in Richtung Heidgraben fort

Die Radfahrerin blieb unverletzt, aber ihr zweijähriger Sohn, der im Kindersitz saß, zog sich Schürfwunden zu. Wie ein Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg gegenüber shz.de anführte, habe die Autofahrerin kurz gebremst, sei dann aber Richtung Heidgraben weitergefahren.

Die Fahrerin soll etwa 45 Jahre alt sein und dunkle, längere Haare tragen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen größeren weißen Wagen gehandelt haben. Die Ermittler der Polizeistation Uetersen suchen jetzt sowohl die beschriebene Pkw-Fahrerin als auch mögliche Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (04122) 70530.