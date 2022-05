Vor der Friedrich-Ebert-Schule : Polizei-Kontrolle in Uetersen: Zwölf Tempoverstöße binnen einer Stunde

So viele Autofahrer waren es gar nicht, die am 24. Mai morgens die Jahnstraße in Richtung Schanzenstraße befuhren. Umso erschreckender war das Ergebnis einer Polizeikontrolle.

Uetersen | Aufgrund eines tödlichen Verkehrsunfal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.