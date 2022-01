Wiese an der Kleinen Twiete : Kein Einlenken der Politiker: Bürgerentscheid in Uetersen kommt

Sollten die Fraktionen jetzt im Bauausschuss geschlossen abstimmen, wird der Bürgerentscheid, mit der die Bebaubarkeit einer Wiese an der Kleinen Twiete festgestellt werden soll, kommen. CDU, FDP und BfB bleiben beim Ja.

Uetersen | Es wird spannend während der Sondersitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am Dienstag (25. Januar) in Uetersen. Das Gremium wird sich an diesem Abend in der Stadthalle an der Berliner Straße mit dem anstehenden Bürgerentscheid zur Bebaubarkeit einer derzeit landwirtschaftlich genutzten Wiese an der Kleinen Twiete in Uetersen befassen. Der Verwaltung...

