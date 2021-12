Erhöhung der Hundesteuer : Beschluss in Tornesch: CDU spricht von „Bestrafung“ der Hundehalter

Die Tornescher Christdemokraten haben in der Ratsversammlung gegen die Erhöhung der Hundesteuer gestimmt. Sie vermissen ein wirtschaftliches Handeln und betonen, dass Hundehalter nicht für leere Kassen herhalten dürften.

Tornesch | Für die Christdemokraten ist nicht erkennbar, dass in Tornesch von der Kommunalpolitik wirklich nachhaltig an der Haushaltskonsolidierung gearbeitet werde, begründet der CDU-Fraktionsvorsitzende Christopher Radon in einer Pressemitteilung die Ablehnung der Hundesteuererhöhung seiner Fraktion in der Sitzung der Ratsversammlung am 14. Dezember. Gekürzte...

