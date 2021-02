Pinneberg : Essen auf Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Rauchwarnmelder piepte und machte damit auf ein mögliches Feuer aufmerksam. Polizei und Feuerwehr eilten herbei.

Pinneberg | Am frühen Sonntagmorgen (21. Februar), es war gegen 0.45 Uhr, ertönten die Funkwecker mehrerer Feuerwehrleute aus der Kreisstadt. Ein Rauchwarnmelder hatte gepiept und so ein vermeintliches Feuer in einer Wohnung angezeigt. Polizei hatte den Topf vom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.