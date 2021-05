Online-Andacht zu Pfingsten : Christliche Gemeinden in Uetersen laden zu virtuellem Gottesdienst ein

Der beliebte Open-Air-Gottesdienst in Langes Tannen kann wegen der Corona-Krise auch 2021 nicht stattfinden.

Uetersen | In den vergangenen Jahren hat er regelmäßig 300 bis 400 Menschen angezogen – der ökumenische Pfingstgottesdienst in Uetersen. Gefeiert wurde er bei gutem Wetter in Langes Tannen, in regnerischen Jahren wurde das Fest der Niederkunft des Heiligen Geists in der Christuskirche an der Straße Tantaus Allee begangen. In diesem Jahr ist beides nicht möglich....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.