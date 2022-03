Kirche in der Passionszeit : Christliche Gemeinden in Uetersen laden zu Andachten ein

Fünf Andachten zur Passionszeit gibt es in diesem Jahr in Uetersen. Beteiligt sind alle christlichen Gemeinden in der Rosenstadt. Los geht es am 9. März.

Uetersen | „Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand“, so lautet das Motto der diesjährigen Fastenaktion der evangelischen Kirche. Immer mittwochs während der Passionszeit wollen auch die christlichen Kirchengemeinden in Uetersen unter dieser Überschrift Passionsandachten feiern. Die Abende beginnen jeweils um 19 Uhr. Auftakt erfolgt in der Erlöserkirche Den Au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.