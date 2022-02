Wegen Corona : Ortskernentwicklung in Tornesch: Bürger sollen online beteiligt werden

Geplant war zunächst ein Workshop, bei dem Bürger ihre Wünsche für die Tornescher Stadtmitte einbringen können. Das ist wegen der Corona-Lage derzeit nicht möglich. Daher soll die Online-Beteiligung vorgezogen werden.

Tornesch | Die Ortskernentwicklung ist einer der Schwerpunkte, die sich Tornesch für 2022 gesetzt hat. Schon seit Jahren ist das Thema Beratungsgegenstand in den politischen Gremien, in diesem Jahr soll es voran gehen. Während der Sitzung des Umweltausschusses am Montag (21. Februar) geht es darum, wie die Bürger konkret am Planungsprozess beteiligt werden solle...

