Innenstadt : Ortskernentwicklung Tornesch: Ausschuss berät über weiteres Vorgehen

Lange lag die Gestaltung des Stadtzentrums auf Eis, nun soll es voran gehen: In einer Sondersitzung des Umweltausschusses sollen die Ziele für das Gebiet an der Uetersener Straße festgelegt werden.

Tornesch | Es geht weiter mit der Ortskernentwicklung in Tornesch: In einer Sondersitzung des Umweltausschusses am Mittwoch, 20. Oktober, wird über das weitere Verfahren und die Zielsetzung beraten. Konkret geht es bei der Ortskernentwicklung um das Gebiet zwischen den Bahngleisen an der Uetersener Straße, Esinger Straße, Levy-Schaefer-Weg und das Neubaugebiet A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.