Singen ohne Maske : Chorknaben Uetersen wagen erste Schritte Richtung Normalität

Mit steigenden Temperaturen verschwindet hoffentlich bald auch die neue Corona-Mutante. Das Land erlaubt bereits mehr. So ist das gemeinsame Singen ohne Maske jetzt wieder möglich. Die Chorknaben Uetersen freut das.

Uetersen | Maskenbefreiung für die Chorknaben Uetersen. Der aktuelle Corona-Erlass des Landes erlaubt nun wieder das unverhüllte Chorsingen. Und das wurde am Mittwoch (9. Februar), mit Inkrafttreten der neuen Landesverordnung, auch gleich praktiziert. Sehr zur Freude der Knaben und Männer, die sich zur Chorprobe in der Christuskirche an der Tantausallee in Ueter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.