Gastwirte in der Corona-Krise : No Show Soup: So kommt das Gulasch von Bernd Ratjen aus Uetersen jetzt zum Gast

Bernd und Anne Ratjen vom Restaurant Zur Erholung füllen ihre Suppen im Glas ab. Grund ist die Corona-Krise.

Uetersen/Horst | Die Gastronomie leidet sehr unter dem Lockdown. Die Branche beklagt immer lauter den Umgang der Politik mit ihr. Auch in Uetersen würden Restaurantbesitzer und Kneipiers gern wieder öffnen. Doch das dürfen sie nicht. Der Außer-Haus-Verkauf ist das einzige, was ihnen derzeit gestattet ist. Was tun, wenn Vater Staat das Herunterfahren befohlen hat, auf ...

