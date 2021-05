Corona und die Psyche : „Entspannung für Kinder“: Neues Projekt an der Grundschule Heidgraben

Die Entspannungspädagogin Nicole Rümling will den Kindern Techniken zeigen, wie sie Stress besser bewältigen können.

Heidgraben | Die Corona-Krise und die damit verbundene Anspannungen gehen natürlich auch an den Jüngsten nicht spurlos vorbei. Mit dem neuen Projekt „Entspannung für Kinder“, das unter der Leitung von Nicole Rümling in diesem Schuljahr im Rahmen des Offenen Ganztags an der Grundschule Heidgraben angeboten wird, sollen ihnen Techniken an die Hand gegeben werden, um...

